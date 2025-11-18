Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Apokoronas
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Гараж

Коттеджи с гаражом в Municipality of Apokoronas, Греция

1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Цена по запросу
