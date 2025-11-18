Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Apokoronas
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы в Municipality of Apokoronas, Греция

7 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
$410,337
Коттедж 8 комнат в Каливе, Греция
Коттедж 8 комнат
Каливе, Греция
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 3
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
$514,444
Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
$328,820
Коттедж 8 комнат в Каливе, Греция
Коттедж 8 комнат
Каливе, Греция
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 3
Загородный трехэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
$576,203
Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
$405,008
Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
$445,498
Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Цена по запросу
Параметры недвижимости в Municipality of Apokoronas, Греция

