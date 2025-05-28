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Квартиры с бассейном в Municipality of Apokoronas, Греция

трехкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Xirosterni, Греция
Квартира 4 комнаты
Xirosterni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 118 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Apokoronas, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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