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Жильё в Архея Олимпия, Греция

1 объект найдено
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Архея Олимпия, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Архея Олимпия, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
€60,000
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