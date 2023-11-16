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Земельные участки в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. в Салониках. На территории строение, подведе…
€4,30 млн
Земельные участки 1 комната в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается участок площадью 2480 м², имеющий большое инвестиционное значение, напротив извест…
€2,90 млн
Земельные участки 1 комната в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 437 кв.м. в Салониках. На территории строение, подведен…
€650,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 282 кв.м. в Салониках. На территории строение, подведен…
€450,000
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