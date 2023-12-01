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Земельные участки в Алмирос, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Achillio, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Achillio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 23200 кв.м. в центральной Греции. На территории с возмо…
€350,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Алмирос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Алмирос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 20000 кв.м. в центральной Греции. На терри…
€1,47 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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