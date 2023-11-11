Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Agios Athanasios

Жильё в Agios Athanasios, Греция

дома
11
12 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Anchialos, Греция
Квартира 2 спальни
Anchialos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 68 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€95,000
Вилла 8 комнат с бассейном, с furnishings в Anchialos, Греция
Вилла 8 комнат с бассейном, с furnishings
Anchialos, Греция
Комнаты 8
Количество этажей 3
Продается прекрасная вилла в пригороде г. Салоники с очень красивым видом на Термический зал…
€1,50 млн
Таунхаус 4 комнаты с furnishings в Anchialos, Греция
Таунхаус 4 комнаты с furnishings
Anchialos, Греция
Комнаты 4
Площадь 205 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус в пригороде г. Салоники. Площадь трехэтажного дома составляет 205 кв.м. Ц…
€150,000
Коттедж 5 комнат с furnishings в Anchialos, Греция
Коттедж 5 комнат с furnishings
Anchialos, Греция
Комнаты 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный коттедж с видом на море в прибрежном пригороде г. Салоники. Площадь дв…
€600,000
Коттедж 4 комнаты с бассейном, с furnishings в Anchialos, Греция
Коттедж 4 комнаты с бассейном, с furnishings
Anchialos, Греция
Комнаты 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
В пригороде Салоник предлагаются котеджи площадью 300 кв.м с различными земельными участками…
€425,000
Коттедж 1 комната с бассейном, с furnishings в Anchialos, Греция
Коттедж 1 комната с бассейном, с furnishings
Anchialos, Греция
Комнаты 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается участок 4500кв.м с двумя домами общей площадью 220кв.м.Дома трех этажные,В подвале…
€1,35 млн
Коттедж 1 комната с furnishings в Anchialos, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Anchialos, Греция
Комнаты 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу коттедж площадью 350 кв.м в элитном районе города Салоники. Коттедж …
€370,000
Коттедж 6 комнат с furnishings в Anchialos, Греция
Коттедж 6 комнат с furnishings
Anchialos, Греция
Комнаты 6
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается отдельный дом в пригороде г.Салоник. Дом состоит из трех этажей и обладает собстве…
€525,000
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings в Anchialos, Греция
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Anchialos, Греция
Комнаты 1
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Продаётся вилла в пригороде Салоник. Вилла состоит из трёх этажей. На первом этаже расположе…
€2,10 млн
Вилла 10 комнат с бассейном, с furnishings в Anchialos, Греция
Вилла 10 комнат с бассейном, с furnishings
Anchialos, Греция
Комнаты 10
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Предлагаем Вашему вниманию роскошную виллу в пригороде Салоник. Площадь трёхуровневой виллы …
€1,70 млн
Коттедж 1 комната с furnishings в Anchialos, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Anchialos, Греция
Комнаты 1
Площадь 315 м²
Количество этажей 3
Продаются два коттеджа на стадии строительства в пригороде Салоники. Расположены на холме с …
€130,000
Коттедж 6 комнат с furnishings в Anchialos, Греция
Коттедж 6 комнат с furnishings
Anchialos, Греция
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Предлагаем Вашему вниманию трёхэтажный коттедж в элитном районе города Салоники. На первом э…
€700,000
Realting.com
Перейти