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Agios Athanasios
Жильё в Agios Athanasios, Греция
дома
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12 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Anchialos, Греция
3
1
68 м²
2/1
Продается квартира площадью 68 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€95,000
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Вилла 8 комнат с бассейном, с furnishings
Anchialos, Греция
8
3
Продается прекрасная вилла в пригороде г. Салоники с очень красивым видом на Термический зал…
€1,50 млн
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Таунхаус 4 комнаты с furnishings
Anchialos, Греция
4
205 м²
3
Продается таунхаус в пригороде г. Салоники. Площадь трехэтажного дома составляет 205 кв.м. Ц…
€150,000
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Коттедж 5 комнат с furnishings
Anchialos, Греция
5
450 м²
2
Продается двухэтажный коттедж с видом на море в прибрежном пригороде г. Салоники. Площадь дв…
€600,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты с бассейном, с furnishings
Anchialos, Греция
4
300 м²
1
В пригороде Салоник предлагаются котеджи площадью 300 кв.м с различными земельными участками…
€425,000
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Коттедж 1 комната с бассейном, с furnishings
Anchialos, Греция
1
220 м²
2
Продается участок 4500кв.м с двумя домами общей площадью 220кв.м.Дома трех этажные,В подвале…
€1,35 млн
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Anchialos, Греция
1
350 м²
3
Предлагается на продажу коттедж площадью 350 кв.м в элитном районе города Салоники. Коттедж …
€370,000
Рекомендовать
Коттедж 6 комнат с furnishings
Anchialos, Греция
6
150 м²
3
Продается отдельный дом в пригороде г.Салоник. Дом состоит из трех этажей и обладает собстве…
€525,000
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Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Anchialos, Греция
1
380 м²
3
Продаётся вилла в пригороде Салоник. Вилла состоит из трёх этажей. На первом этаже расположе…
€2,10 млн
Рекомендовать
Вилла 10 комнат с бассейном, с furnishings
Anchialos, Греция
10
500 м²
3
Предлагаем Вашему вниманию роскошную виллу в пригороде Салоник. Площадь трёхуровневой виллы …
€1,70 млн
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Anchialos, Греция
1
315 м²
3
Продаются два коттеджа на стадии строительства в пригороде Салоники. Расположены на холме с …
€130,000
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Коттедж 6 комнат с furnishings
Anchialos, Греция
6
300 м²
3
Предлагаем Вашему вниманию трёхэтажный коттедж в элитном районе города Салоники. На первом э…
€700,000
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