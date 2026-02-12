Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры в Айях-Теодори, Греция

4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Айи-Теодори, Греция
Квартира 3 комнаты
Айи-Теодори, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Аттике. Квартира расположена на восьмом этаже и состои…
$247,669
Квартира 2 спальни в Айи-Теодори, Греция
Квартира 2 спальни
Айи-Теодори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 7/7
Продается квартира площадью 80 кв.м в Аттике. Квартира расположена на восьмом этаже и состои…
$248,717
Квартира 2 комнаты в Айи-Теодори, Греция
Квартира 2 комнаты
Айи-Теодори, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 52 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
$247,669
Квартира 1 спальня в Айи-Теодори, Греция
Квартира 1 спальня
Айи-Теодори, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 52 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
$248,717
