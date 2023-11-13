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Таунхаусы в Agia Triada, Греция

Таунхаус В архив
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4 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Angelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Angelochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€180,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Agia Triada, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€200,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Angelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Angelochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€220,000
Таунхаус 4 комнаты в Angelochori, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Angelochori, Греция
Комнаты 4
Площадь 155 м²
For sale a maisonette of 155 m² in Aggelochori
€169,000
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