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Таунхаусы в Agia Marina, Греция
Таунхаус
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29 объектов найдено
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Таунхаус 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Platanias, Греция
2
1
53 м²
3
Продается трехэтажный мезонет площадью 53 кв.м. в Платаниас, Ханья. Главная резиденция распо…
€190,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Dimitrios, Греция
5
3
270 м²
1
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€620,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Dimitrios, Греция
4
3
151 м²
1
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€375,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3
2
171 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€530,000
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Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3
2
171 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€520,000
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Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3
2
171 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€530,000
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Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3
2
171 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€540,000
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Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3
2
171 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€550,000
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Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3
2
171 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€560,000
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Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3
2
171 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€570,000
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Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3
2
171 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€580,000
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Gerani, Греция
4
3
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€590,000
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Таунхаус 4 комнаты с furnishings
Agios Dimitrios, Греция
4
237 м²
1
Продается таунхаус площадью 237 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимост…
€450,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agios Dimitrios, Греция
5
140 м²
1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
€320,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Dimitrios, Греция
6
3
212 м²
1
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€400,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agios Dimitrios, Греция
1
139 м²
1
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€148,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 5 спален с Spalni
Kitsi, Греция
7
3
265 м²
1
Продается таунхаус площадью 265 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Цена по запросу
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 6 комнат с бассейном, с furnishings
Agia Marina, Греция
6
250 м²
1
Предлагаем Вашему вниманию элитные таунхаусы в одном из самых престижных районов на юге Афин…
€1,58 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 6 комнат с furnishings
Kitsi, Греция
6
225 м²
2
Продается таунхаус в одном из самых элитных приморских пригородов на юге Афин, Вуле. Район н…
€700,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kitsi, Греция
4
400 м²
1
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€1,55 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kitsi, Греция
6
4
430 м²
1
Продается таунхаус площадью 430 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
€1,79 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Dimitrios, Греция
8
3
245 м²
1
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€550,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Dimitrios, Греция
7
3
245 м²
1
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€450,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Agia Marina, Греция
5
2
198 м²
1
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€380,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Agios Dimitrios, Греция
6
2
191 м²
1
Продается таунхаус площадью 191 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€370,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Platanias, Греция
8
3
317 м²
1
Продается таунхаус площадью 317 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цоко…
€800,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Agios Dimitrios, Греция
5
3
174 м²
1
Продается таунхаус площадью 174 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€400,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Agios Dimitrios, Греция
3
1
110 м²
1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€340,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Dimitrios, Греция
5
2
221 м²
1
Продается таунхаус площадью 221 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€420,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
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