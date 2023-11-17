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Производственные здания в Эгейских островов, Греция

Municipality of Andros
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Производство В архив
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4 объекта найдено
Производство в Orino, Греция
Производство
Orino, Греция
Площадь 10 141 м²
Код недвижимости. 1339 - Agricaltural in Andros FOR SALE. Размер: 10141 кв.м, Цена85.000 € Д…
€85,000
Производство в Orino, Греция
Производство
Orino, Греция
Площадь 10 000 м²
Код недвижимости. 1340 - Agricaltural in Andros FOR SALE. Размер: 10000 кв.м, Цена 100.000 €…
€100,000
Производство в Livadia, Греция
Производство
Livadia, Греция
Площадь 13 840 м²
Ref: 155 - Ydrousa Andros SALE Земля площадью 13840 кв.м., Неограниченный вид на горное море…
€260,000
Производство в Tripotamos, Греция
Производство
Tripotamos, Греция
Площадь 6 030 м²
Ref: 156 - Tinos SALE Land with an area of 6030 sqm, Stunning views to the port and the Aege…
€130,000

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