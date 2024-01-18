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Виллы в Бавария, Германия

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3 объекта найдено
Вилла 10 комнат в Грюнвальд, Германия
Вилла 10 комнат
Грюнвальд, Германия
Число комнат 10
Площадь 490 м²
Количество этажей 2
10-комнатная вилла с лифтом с большим участком в престижном районе Мюнхена - Грюнвальд. Гос…
€11,50 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Вилла 7 комнат с парковкой, с балконом в Штарнберг, Германия
Вилла 7 комнат с парковкой, с балконом
Штарнберг, Германия
Число комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Вилла в стиле хай-тек с роскошным оборудованием, садом и с бассейном на озере Штарнберг в эл…
€10,50 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Вилла с мебелью, с гаражом, с садом в Мюнхен, Германия
Вилла с мебелью, с гаражом, с садом
Мюнхен, Германия
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Дом находится в престижном районе на юго-западе Мюнхена. Дом построен в стиле классической …
€1,38 млн
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Параметры недвижимости в Бавария, Германия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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