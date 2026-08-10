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Жилье в Stavenhagen, Германия

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2 объекта найдено
Особняк 50 комнат в Ифенак, Германия
Особняк 50 комнат
Ифенак, Германия
Число комнат 50
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 550 м²
Количество этажей 2
Одна из последних, сохранившихся Германий страны:Управляющий усадьбой ГОДДИН с 7000 (или до …
$194,321
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Замок 135 комнат в Zettemin, Германия
Замок 135 комнат
Zettemin, Германия
Число комнат 135
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 3 600 м²
Количество этажей 4
- Последний дом в Д. в полужестком строительстве!Уникальный Гутшаус в полукруглой форме рядо…
$850,849
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Параметры недвижимости в Stavenhagen, Германия

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