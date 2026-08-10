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Инвестиционная недвижимость в Саксонии-Анхальте, Германия

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коммерческая недвижимость
16
отели
4
Инвестиционная Удалить
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2 объекта найдено
Инвестиционная 1 450 м² в Dessau, Германия
Инвестиционная 1 450 м²
Dessau, Германия
Площадь 1 450 м²
Количество этажей 4
4-этажный медицинский центр с врачебными кабинетами (урология, ЛОР, гастроэнтеролог, физио…
$4,73 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Инвестиционная 1 450 м² в Dessau, Германия
Инвестиционная 1 450 м²
Dessau, Германия
Площадь 1 450 м²
Количество этажей 4
4-этажный медицинский центр с врачебными кабинетами (урология, ЛОР, гастроэнтеролог, физио…
$4,76 млн
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