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Инвестиционная недвижимость в Саксония-Анхальт, Германия

коммерческая недвижимость
11
Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная в Dessau-Rosslau, Германия
Инвестиционная
Dessau-Rosslau, Германия
Площадь 1 450 м²
Количество этажей 4
4-этажный медицинский центр с врачебными кабинетами (урология, ЛОР, гастроэнтеролог, физио…
€4,10 млн
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