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Инвестиционная недвижимость в Rodgau, Германия

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2 объекта найдено
Инвестиционная 4 500 м² в Rodgau, Германия
Инвестиционная 4 500 м²
Rodgau, Германия
Площадь 4 500 м²
Количество этажей 3
Жилое здание с офисными помещениями и складом в пригороде Франкфурта на Майне. В настоящее в…
$6,11 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Инвестиционная 4 500 м² в Rodgau, Германия
Инвестиционная 4 500 м²
Rodgau, Германия
Площадь 4 500 м²
Количество этажей 3
Жилое здание с офисными помещениями и складом в пригороде Франкфурта на Майне. В настоящее в…
$6,16 млн
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