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Коммерческая недвижимость в Rodgau, Германия

1 объект найдено
Инвестиционная в Rodgau, Германия
Инвестиционная
Rodgau, Германия
Площадь 4 500 м²
Количество этажей 3
Жилое здание с офисными помещениями и складом в пригороде Франкфурта на Майне. В настоящее в…
€5,30 млн
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