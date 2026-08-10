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Магазины в Пфорцхайме, Германия

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2 объекта найдено
Магазин 1 100 м² в Пфорцхайм, Германия
Магазин 1 100 м²
Пфорцхайм, Германия
Площадь 1 100 м²
Сетевой супермаркет Nettoв городе Пфорцхайм с населением более 120 тыс. человек. Договор …
$4,03 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Магазин 1 100 м² в Пфорцхайм, Германия
Магазин 1 100 м²
Пфорцхайм, Германия
Площадь 1 100 м²
Сетевой супермаркет Nettoв городе Пфорцхайм с населением более 120 тыс. человек. Договор …
$4,07 млн
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