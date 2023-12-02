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Коммерческая недвижимость в Пфорцхайм, Германия

1 объект найдено
Магазин в Пфорцхайм, Германия
Магазин
Пфорцхайм, Германия
Площадь 1 100 м²
Сетевой супермаркет Nettoв городе Пфорцхайм с населением более 120 тыс. человек. Договор …
€3,50 млн
в месяц
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