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Кондо в Оффенбах, Германия

Кондо В архив
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1 объект найдено
Кондо 3 комнаты с парковкой в Оффенбах, Германия
Кондо 3 комнаты с парковкой
Оффенбах, Германия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 4
Стильная, современная архитектура, первый этаж с садом и просторными террасами и лоджиями, в…
€505,000
в месяц
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Параметры недвижимости в Оффенбах, Германия

недорогая
элитная
Realting.com
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