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Жилье в Оффенбахе, Германия

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Оффенбах, Германия
Квартира 3 спальни
Оффенбах, Германия
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 4
Стильная, современная архитектура, первый этаж с садом и просторными террасами и лоджиями, в…
$586,765
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Кондо 3 комнаты в Оффенбах, Германия
Кондо 3 комнаты
Оффенбах, Германия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 4
Стильная, современная архитектура, первый этаж с садом и просторными террасами и лоджиями, в…
$545,143
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Параметры недвижимости в Оффенбахе, Германия

Недорогая
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