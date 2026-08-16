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Новостройки в Pirmasens, Германия

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Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
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Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Pirmasens, Германия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
1 объект недвижимости 1
Агентство
ELBUS GmbH
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Realting.com
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