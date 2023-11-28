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Коммерческая недвижимость в Нойштрелиц, Германия

1 объект найдено
Коммерческая в Нойштрелиц, Германия
Коммерческая
Нойштрелиц, Германия
Площадь 2 596 м²
Доход с аренды в год: 129 077 €Доход в месяц: 10 756 €Земельный участок: 8513 кв. мГод постр…
€1,50 млн
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