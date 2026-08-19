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Виллы в Мюнхене, Германия

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1 объект найдено
Вилла в Мюнхен, Германия
Вилла
Мюнхен, Германия
Количество спален 5
Площадь 172 м²
Количество этажей 2
Элегантная и высококачественная городская вилла с террасой в зеленом районе столицы Баварии …
$3,02 млн
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Параметры недвижимости в Мюнхене, Германия

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