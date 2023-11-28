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Виллы в Мюнхен, Германия

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом в Мюнхен, Германия
Вилла 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Мюнхен, Германия
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Дом находится в престижном районе на юго-западе Мюнхена. Дом построен в стиле классической …
€1,38 млн
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Параметры недвижимости в Мюнхен, Германия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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