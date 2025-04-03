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Жильё в Landkreis Rostock, Германия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Bad Doberan, Германия
Дом 5 комнат
Bad Doberan, Германия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Bad Doberan и Heiligendamm теперь принадлежат региону «Балтийская морская баня в Мекленбурге…
$573,346
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Параметры недвижимости в Landkreis Rostock, Германия

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