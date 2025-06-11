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Квартиры в Касселе, Германия

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1 объект найдено
Квартира 8 спален в Кассель, Германия
Квартира 8 спален
Кассель, Германия
Количество спален 8
Площадь 364 м²
Площадь земельного участка - 311 м2, жилая площадь дома - около 365 м2. Есть внутренний …
$739,889
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