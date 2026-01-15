Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Херне
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Херне, Германия

1 объект найдено
Дом 11 комнат в Херне, Германия
Дом 11 комнат
Херне, Германия
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Жилой дом с 2 квартирами и офисным помещением в Херне-Ванне Продаётся просторный жилой д…
$452,699
Агентство
Элемента
Языки общения
English, Русский, Deutsch
