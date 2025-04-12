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Жильё в Херне, Германия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Херне, Германия
Квартира 2 комнаты
Херне, Германия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 4/4
Продается квартира в 44623 Херне. В квартире 2 комнаты и 2 небольшие комнаты наверху. …
$83,848
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Параметры недвижимости в Херне, Германия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов