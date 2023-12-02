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Пентхаусы в Гамбург, Германия

Пентхаус В архив
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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни в Гамбург, Германия
Пентхаус 3 спальни
Гамбург, Германия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Эксклюзивный пентхаус на впечатляющей вилле в отличном месте Эта эксклюзивная квартира в пе…
€3,85 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Гамбург, Германия

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