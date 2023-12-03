Галле, Германия

от €94,00 млн

115–145 м² 2

Сдача в: 2024

ПРОЕКТ НА ВИД 180 Домов (двухместные и террасные дома) Жилая площадь: ок. 115 м2 и 145 м2 Общая площадь: 68 219 м2 Общая жилая площадь: 22 500 м2 (от 20 470 м2 до 25 810 м2, в зависимости от типа дома) Детская площадка, Изюминкой наших домов являются окна от пола до потолка со стороны сада, так что комнаты залиты дневным светом. Фасадные окна и французские двери изготовлены в виде пластиковых элементов с тройным изолирующим остеклением. Все фасадные окна в доме имеют электрически управляемые ставни. Внутренние подоконники выполнены из дерева (дуба). Подвод отопления и подогрев питьевой воды обеспечивается воздушно-водяным тепловым насосом. Подключенное напольное отопление снабжает все салоны на первом и верхнем этажах. Виниловое покрытие с деревянным взглядом (дубом) накладывается на плавающую стяжку в дикую повязку. Внутренняя лестница представляет собой массивную железобетонную лестницу, перекрытую деревянными ступенями (дубом). Санитарные предметы выполнены в белом цвете. Мы используем немецкую фирменную продукцию. Кроме того, ванная комната на верхнем этаже получает инфракрасный радиатор. Дома не подвальные. Комната на крыше современных жилых террасных домов площадью 115 квадратных метров не была расширена. Современные семейные террасные дома с 145 квадратными метрами жилой площади имеют расширенную студию на крыше.