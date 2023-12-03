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Дома в Галле, Германия

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Галле, Германия
Дом 3 спальни
Галле, Германия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
€599,000
в месяц
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Застройщик
Hertel + Wolf Baugesellschaft mbH
Языки общения: Deutsch
Дом 3 спальни в Галле, Германия
Дом 3 спальни
Галле, Германия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
€460,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Hertel + Wolf Baugesellschaft mbH
Языки общения: Deutsch

Параметры недвижимости в Галле, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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