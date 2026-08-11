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Жилье в Грюнвальде, Германия

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2 объекта найдено
Вилла 10 комнат в Грюнвальд, Германия
Вилла 10 комнат
Грюнвальд, Германия
Число комнат 10
Площадь 490 м²
Количество этажей 2
10-комнатная вилла с лифтом с большим участком в престижном районе Мюнхена - Грюнвальд. Гос…
$13,25 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Вилла в Грюнвальд, Германия
Вилла
Грюнвальд, Германия
Количество спален 10
Площадь 490 м²
Количество этажей 2
10-комнатная вилла с лифтом с большим участком в престижном районе Мюнхена - Грюнвальд. Гос…
$13,36 млн
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