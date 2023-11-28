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Жильё в Грюнвальд, Германия

1 объект найдено
Вилла 10 комнат в Грюнвальд, Германия
Вилла 10 комнат
Грюнвальд, Германия
Комнаты 10
Площадь 490 м²
Количество этажей 2
10-комнатная вилла с лифтом с большим участком в престижном районе Мюнхена - Грюнвальд. Гос…
€11,50 млн
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