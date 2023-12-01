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Коммерческая недвижимость в Фюрстенфельдбрук, Германия

2 объекта найдено
Коммерческая в Фюрстенфельдбрук, Германия
Коммерческая
Фюрстенфельдбрук, Германия
Площадь 362 м²
Стоимость евро/кв.м: 7 256 €
€2,63 млн
в месяц
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Коммерческая в Фюрстенфельдбрук, Германия
Коммерческая
Фюрстенфельдбрук, Германия
Площадь 8 435 м²
Земельный участок: 3332 кв. мСтоимость евро/кв.м: 4 031 €
€34,00 млн
в месяц
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