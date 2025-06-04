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Квартиры с садом во Франкфурте-на-Майне, Германия

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1 объект найдено
Квартира в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 111 м²
Представляем вам стильную и современную квартиру в жилом комплексе, который олицетворяет выс…
$640,553
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Параметры недвижимости во Франкфурте-на-Майне, Германия

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