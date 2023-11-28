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Квартиры в Франкфурт-на-Одере, Германия

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Франкфурт-на-Одере, Германия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Франкфурт-на-Одере, Германия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/8
Светлая и уютная двухкомнатная квартира на первом этаже 8-этажного здания в центре Франкфу…
€112,000
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Риэлтор Павел Евлахов
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