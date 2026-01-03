Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Эссен
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Эссене, Германия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Эссен, Германия
Квартира 2 комнаты
Эссен, Германия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2
✨ Вниманию будущих собственников! ✨ Продаётся уютная 2,5-комнатная квартира с балконом в од…
$169,881
Агентство
Элемента
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Параметры недвижимости в Эссене, Германия

