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Коммерческая недвижимость в Эрланген, Германия

1 объект найдено
Коммерческая в Эрланген, Германия
Коммерческая
Эрланген, Германия
Площадь 2 046 м²
Доход с аренды в год: 84 504 €Доход в месяц: 7 042 €Земельный участок: 5914 кв. мГод построй…
€2,30 млн
в месяц
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