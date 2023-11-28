Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Жилая
  4. Elze

Жильё в Elze, Германия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Elze, Германия
Квартира 3 комнаты
Elze, Германия
Комнаты 3
Площадь 108 м²
дом построен в 1976 году объект ухожен! площадь квартиры 108 м2 3 комнаты 2 балкон…
€225,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771 avanisimov@gmail.com
Realting.com
Перейти