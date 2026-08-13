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Жилье в Elze, Германия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Mehle, Германия
Квартира 3 комнаты
Mehle, Германия
Число комнат 3
Площадь 108 м²
дом построен в 1976 году объект ухожен! площадь квартиры 108 м2 3 комнаты 2 балкон…
$245,778
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