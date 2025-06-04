Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Дюссельдорф
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Дюссельдорфе, Германия

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Дюссельдорф, Германия
Вилла
Дюссельдорф, Германия
Количество спален 7
Площадь 475 м²
площадь дома 435,5 м2 площадь участка земли 469 м2 в доме стоит современное газовое от…
$469,164
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Дюссельдорфе, Германия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти