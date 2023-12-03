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Магазины в Дармштадт, Германия

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1 объект найдено
Магазин в Дармштадт, Германия
Магазин
Дармштадт, Германия
Площадь 2 000 м²
Торговый центр с супермаркетом NETTO и другими сетевыми магазинами с длительными договорам в…
€6,00 млн
в месяц
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