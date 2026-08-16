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Магазины в Дармштадте, Германия

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коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Магазин 2 000 м² в Дармштадт, Германия
Магазин 2 000 м²
Дармштадт, Германия
Площадь 2 000 м²
Торговый центр с супермаркетом NETTO и другими сетевыми магазинами с длительными договорам в…
$6,92 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Магазин 2 000 м² в Дармштадт, Германия
Магазин 2 000 м²
Дармштадт, Германия
Площадь 2 000 м²
Торговый центр с супермаркетом NETTO и другими сетевыми магазинами с длительными договорам в…
$6,97 млн
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