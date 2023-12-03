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Коммерческая недвижимость в Дармштадт, Германия

2 объекта найдено
Магазин в Дармштадт, Германия
Магазин
Дармштадт, Германия
Площадь 2 000 м²
Торговый центр с супермаркетом NETTO и другими сетевыми магазинами с длительными договорам в…
€6,00 млн
в месяц
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Коммерческая в Дармштадт, Германия
Коммерческая
Дармштадт, Германия
Площадь 330 м²
Количество этажей 4
Отель на 9 номеров с рестораном, террасой и пивным садом в центре городе Гельнхаузен (входит…
€741,560
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Realting.com
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