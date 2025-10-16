Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Кёльн
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Кёльне, Германия

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Кёльн, Германия
Вилла
Кёльн, Германия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Тишина и комфорт в идеальном сочетании с отличной инфраструктурой, первоклассными образовате…
$2,16 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Кёльне, Германия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти