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Жилье в Кёльне, Германия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Кёльн, Германия
Квартира 2 комнаты
Кёльн, Германия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 74 м²
Этаж 4
Полное описание: новостройка год сдачи 2024 2 комнаты (1 спальня) площадь квартиры …
$554,273
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Вилла в Кёльн, Германия
Вилла
Кёльн, Германия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Тишина и комфорт в идеальном сочетании с отличной инфраструктурой, первоклассными образовате…
$2,16 млн
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Параметры недвижимости в Кёльне, Германия

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