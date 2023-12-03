Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Жилая
  4. Кёльн

Жильё в Кёльн, Германия

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Кёльн, Германия
Квартира 2 комнаты
Кёльн, Германия
Комнаты 2
Площадь 74 м²
  новостройка год сдачи 2024 2 комнаты (1 спальня) площадь квартиры 74м2  с балк…
€477,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 комнаты в Кёльн, Германия
Квартира 2 комнаты
Кёльн, Германия
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Этаж 3
NIEHLER RHEINBLICK носит свое имя по уважительной причине: ваш новый дом находится прямо на …
€420,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Кёльн, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти