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Шале в Германии

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5 объектов найдено
Шале 7 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Германия
Шале 7 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Германия
Количество спален 7
Площадь 5 000 м²
 Роскошный особняк в классическом стиле находится в Баварии - одной из самых живописных неме…
€2,50 млн
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Шале 10 спален с мебелью, с бассейном, с гаражом в Бухгольц, Германия
Шале 10 спален с мебелью, с бассейном, с гаражом
Бухгольц, Германия
Количество спален 10
Площадь 700 м²
Этот интересный особняк расположен в регионе Нижняя Саксония, к югу от знаменитого Гамбурга…
€3,40 млн
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Шале 5 спален в Берлин, Германия
Шале 5 спален
Берлин, Германия
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Прекрасный городской особняк расположен в популярном районе Шмаргендорф в престижном округе …
€3,98 млн
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Шале 20 спален с гаражом, с садом, с сауной в Берлин, Германия
Шале 20 спален с гаражом, с садом, с сауной
Берлин, Германия
Количество спален 20
Площадь 1 293 м²
Элегантный дворец расположен в престижном районе Берлина, Грюневальде на территории комплекс…
€8,50 млн
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Шале 10 спален в центре города, с садом, с отоплением в Потсдам, Германия
Шале 10 спален в центре города, с садом, с отоплением
Потсдам, Германия
Количество спален 10
Площадь 670 м²
Старинный особняк расположен в престижном районе Потсдама, неподалеку от всемирно известного…
€4,00 млн
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