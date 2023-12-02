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Жильё в Бранденбург, Германия

Потсдам
3
6 объектов найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Франкфурт-на-Одере, Германия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Франкфурт-на-Одере, Германия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/8
Светлая и уютная двухкомнатная квартира на первом этаже 8-этажного монолитного здания в севе…
€112,000
в месяц
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Риэлтор Павел Евлахов
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Вилла 12 спален с мебелью, с гаражом, с сауной в Потсдам, Германия
Вилла 12 спален с мебелью, с гаражом, с сауной
Потсдам, Германия
Количество спален 12
Площадь 479 м²
Эта восхитительная вилла расположена в Потсдаме, Германия. Построенная в 1896 году Карлом Эн…
€2,50 млн
в месяц
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Дом 16 спален с гаражом, с садом, с отоплением в Потсдам, Германия
Дом 16 спален с гаражом, с садом, с отоплением
Потсдам, Германия
Количество спален 16
Площадь 506 м²
Элегантный дом расположен на берегу озера в районе Новый Фарланд на севере Потсдама. Этот ок…
€2,31 млн
в месяц
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Дом 6 спален с гаражом, с садом, с отоплением в Тельтов-Флеминг, Германия
Дом 6 спален с гаражом, с садом, с отоплением
Тельтов-Флеминг, Германия
Количество спален 6
Площадь 543 м²
Прекрасный дом расположен в спокойном районе расположен в деревне Бланкенфельде-Малов в севе…
€949,000
в месяц
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Дом 2 спальни с мебелью, с садом, с отоплением в Гросберен, Германия
Дом 2 спальни с мебелью, с садом, с отоплением
Гросберен, Германия
Количество спален 2
Площадь 300 м²
Прекрасный дом, построенный по интересному архитектурному проекту, расположен в спокойном пр…
€635,000
в месяц
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Шале 10 спален в центре города, с садом, с отоплением в Потсдам, Германия
Шале 10 спален в центре города, с садом, с отоплением
Потсдам, Германия
Количество спален 10
Площадь 670 м²
Старинный особняк расположен в престижном районе Потсдама, неподалеку от всемирно известного…
€4,00 млн
в месяц
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Типы недвижимости в Бранденбург

дома

Параметры недвижимости в Бранденбург, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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