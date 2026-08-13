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Жилье в Bergen auf Rugen, Германия

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 105 комнат в Густов, Германия
Многоуровневые квартиры 105 комнат
Густов, Германия
Число комнат 105
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 3
gro ß es, quiet natural foundation ü 2 Str ä nden (including 1 gr ö ß erer, Sch ö ner bathin…
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Параметры недвижимости в Bergen auf Rugen, Германия

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