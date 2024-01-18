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Замки в Бавария, Германия

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2 объекта найдено
Замок в Бавария, Германия
Замок
Бавария, Германия
Площадь 1 300 м²
Германия Бавария Старинный замок в Баварии Великолепный, неприступ…
€17,00 млн
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Замок с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Обераммергау, Германия
Замок с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Обераммергау, Германия
Количество спален 7
Площадь 250 м²
Изысканный замок расположен в Обераммергау, Бавария. Замок, окруженный живописными сельскими…
€2,95 млн
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Параметры недвижимости в Бавария, Германия

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