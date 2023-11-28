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Квартиры в Ашаффенбург, Германия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом в Ашаффенбург, Германия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом
Ашаффенбург, Германия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 6
Воплотите Вашу мечту в реальность - комфортное жилье в популярном живописном районе баварско…
€635,000
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