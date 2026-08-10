Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Aschaffenburg
  4. Жилая

Жилье в Aschaffenburg, Германия

;
2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Ашаффенбург, Германия
Квартира 3 комнаты
Ашаффенбург, Германия
Число комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 6
Воплотите Вашу мечту в реальность - комфортное жилье в популярном живописном районе баварско…
$685,476
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Квартира 3 спальни в Ашаффенбург, Германия
Квартира 3 спальни
Ашаффенбург, Германия
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 6
Воплотите Вашу мечту в реальность - комфортное жилье в популярном живописном районе баварско…
$737,814
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Aschaffenburg, Германия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти