  Франция
  2. Франция
  3. Жилая
  4. Пентхаус
  5. Вид на море

Пентхаусы с видом на море во Франции

Метрополия Франции
5
Прованс — Альпы — Лазурный Берег
5
Grasse
4
1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Канны, Франция
Пентхаус 4 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 6/6
Очень красивая квартира на набережной Круазетт, прекрасный вид на море, пересекающая Восток-…
$3,24 млн
$3,24 млн
