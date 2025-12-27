Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Ницца
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Сад

Виллы с садом в Ницце, Франция

Рокбрюн-Кап-Мартен
3
1 объект найдено
Вилла в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Роскошная современная вилла, идеально расположенная в престижном районе Мон-Борон недалеко о…
$7,24 млн
Параметры недвижимости в Ницце, Франция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
